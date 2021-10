La definizione e la soluzione di: Gesù vi compi il primo miracolo, trasformando l'acqua in vino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CANA

Curiosità/Significato su: Gesu vi compi il primo miracolo, trasformando l acqua in vino Gesù, fosse sposato e che, per di più, egli fu lo sposo delle nozze di Cana, nelle quali il suo futuro maestro compì il primo miracolo trasformando l'acqua ...

Altre definizioni con gesù; compi; primo; miracolo; trasformando; acqua; vino; Lasciò condannare Gesù; Gesù vi visse da bambino; E' ritratto con Gesù Bambino in dipinti di Leonardo; Furono crocifissi ai lati di Gesù; Il compianto Aznavour; La compianta Charisse; Il compianto regista Gregoretti; Compiacersi, sentirsi felice; Primo caso latino abbreviazione; Shinzo, ex-primo ministro giapponese; Primo numero inglese; Il primo degli edomiti; Miracolo in centro; Il Santo che rinnova ogni anno il suo miracolo; Una pioggia miracolosa; Circondano le immagini dei Santi miracolosi; Sinonimo di acquai; Un vegetale acquatico; Lo coniuga... l'acqua; Liquore che sembra acqua; Ama smodatamente il vino e la buona tavola; Componimenti in onore del vino; Un vino dolce; La tipica bevanda spagnola di vino e frutta;