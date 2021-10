La definizione e la soluzione di: Vinse l'Oscar per le musiche di Hello, Dolly!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : LIONEL NEWMAN

Curiosità/Significato su: Vinse l Oscar per le musiche di Hello, Dolly! Hello Dolly! è un musical con colonna sonora di Jerry Herman e libretto di Michael Stewart, liberamente tratto dalla farsa di Thornton Wilder The Merchant ...

Altre definizioni con vinse; oscar; musiche; hello; dolly; Vinse a Montaperti; Alfredo, ciclista che vinse molti Giri d'Italia; Vinse il premio Strega con Il Natale del 1833; Vinse nella battaglia di Montaperti; Sean, premio Oscar per Mystic River; Ha ricevuto l'Oscar per La vita è bella; L'attrice premio Oscar per il film La signora Miniver; Il film per il quale Liza Minnelli ha avuto l'Oscar; Genere teatrale con danze e musiche vivaci; L'autore delle musiche del film Io non ho paura; Francis __: vinse l'Oscar per le musiche di Love Story; Sgradite all'orecchio come certe musiche; Ama bighellonare; Erano piccoli in un romanzo di Luigi Meneghello;