La definizione e la soluzione di: Il suo 12 è andato in Tanzania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : PREMIO NOBEL

Curiosità/Significato su: Il suo 12 e andato in Tanzania tre Paesi dell'Africa: Marocco, Tanzania e Sudafrica. Come sempre tutti i premi vinti sono andati in beneficenza: in quest'edizione sono stati donati ...

