La definizione e la soluzione di: Hanno per capitale Conakry.

Soluzione 8 lettere : GUINEANI

Curiosità/Significato su: Hanno per capitale Conakry Conakry (o anche Konakry, in malinké K?nakiri) è la capitale e la città più popolosa della Guinea. Porto sull'Oceano Atlantico, si sviluppa sul lembo settentrionale ...

