La definizione e la soluzione di: Cambiano i frati in preti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : PE

Curiosità/Significato su: Cambiano i frati in preti sacerdote dell'Ordine dei frati predicatori 4 dicembre 1856 Pietro Cambiano di Ruffia († 1365), sacerdote dell'Ordine dei frati predicatori, martire Antonio ...

Altre definizioni con cambiano; frati; preti; Cambiano un venne in serpe; Se lo scambiano istintivamente i bambini; Cambiano i tordi in corvi; Cambiano i forti in furbi; Frati cappuccini; I frati d'un eremo in provincia di Arezzo; Comprende i preti e i frati; Ci abitano frati e suore; Rendono parenti i preti!; Comprende i preti e i frati; E' formato da tutti gli interpreti d'un film; Lo sono gli interpreti; Ultime Definizioni