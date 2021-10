La definizione e la soluzione di: Una cerimonia in cantiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : VARO

Curiosità/Significato su: Una cerimonia in cantiere tradizionale cerimonia della moneta saldata nel primo blocco impostato nel bacino di carenaggio del cantiere navale. È stata varata il 26 novembre 2016 con una cerimonia ...

