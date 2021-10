La definizione e la soluzione di: I suoi semi sono ricchi di calcio, vitamina C e omega 3. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CHIA

Curiosità/Significato su: I suoi semi sono ricchi di calcio, vitamina C e omega 3 all'assunzione di vitamina B12, vitamina D, DHA, ferro e acido folico durante la gravidanza, e di vitamina B12, vitamina D, DHA, calcio e zinco durante ...

