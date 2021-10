La definizione e la soluzione di: Scambio di messaggi in Internet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CHAT

Curiosità/Significato su: Scambio di messaggi in Internet lo scambio di messaggi avviene in modalità sincrona. Nei primi sistemi di messaggistica istantanea e in alcuni di quelli recenti, infatti, l'invio di un ...

