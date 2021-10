La definizione e la soluzione di: Predica in slavo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : POPE

Curiosità/Significato su: Predica in slavo giorni nostri, Bari-Roma, Laterza, 1993, p. 105. GIROLAMO SAVONAROLA, Predica dell'arte e del bene morire, 1496. FRANCESCO PETRARCA, Trionfo della morte ...

