La definizione e la soluzione di: Un filo per pescare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LENZA

Curiosità/Significato su: Un filo per pescare stato annunciato il nome di Filò per l'opera, ed è stata presentata come la soluzione al traffico tra le città di Pescara e Montesilvano, pur coprendo ...

Altre definizioni con filo; pescare; Senza filo, non serve; Hyppolite, filosofo e storico francese; Famoso medico e filosofo greco; Ente supremo nell'antica filosofia cinese; Uncini per ripescare cose; Una delle città dell'olio DOP Aprutino Pescarese; Località del pescarese un tempo detta Zepagattum; Non occorre per pescare nel torbido; Ultime Definizioni