La definizione e la soluzione di: Astucci per il sarto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AGORAI

Curiosità/Significato su: Astucci per il sarto venivano usate per marcare visivamente le tracce da evitare sui dischi in vinile. Matita da sarto: scrive sulla stoffa, sul cuoio, si utilizza per segnare stoffe ...

Altre definizioni con astucci; sarto; Un astuccio per matite; Astucci usati in sartoria; Un astuccio per le reliquie; Astuccio per sartine; Un verbo del sarto; Nastro con armatura a tela usato in sartoria; Scarti di lavorazione di sartoria e tappezzeria; Definiscono le taglie sartoriali; Ultime Definizioni