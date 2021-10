La definizione e la soluzione di: La si studia per ottenere la patente di guida. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TEORIA

Altre definizioni con studia; ottenere; patente; guida; Studia le malattie come il morbo di Parkinson; Chi lo consegue, continua a studiare all'uníversità; Si studia in grammatica; Studia le cause e l'evoluzione delle malattie; Si defalca dal lordo per ottenere il peso netto; Un inganno fatto per ottenere qualcosa; La messa in scena per ottenere la parte; Accettare un danno per ottenere un vantaggio; Anni necessari per poter conseguire la patente B; Per guidarlo occorre avere la patente AM; Per guidarlo serve la patente C; La si studia per avere la patente; Parti da Quarto guidata da Giuseppe Garibaldi; Li guidava Decebalo; Li guida Biden; Sono abilitatí a guidare un aeromobile;