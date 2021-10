La definizione e la soluzione di: Studia le malattie come il morbo di Parkinson. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : NEUROPATOLOGIA

Curiosità/Significato su: Studia le malattie come il morbo di Parkinson

Chi lo consegue, continua a studiare all'uníversità; Si studia in grammatica; Studia le cause e l'evoluzione delle malattie; Lo studia l'oceanografo; Malattie cutanee con vescicole e arrossamenti; Studio dell'origine delle malattie; Portatore di malattie; Studia le cause e l'evoluzione delle malattie; Una moneta come i bitcoin; Come dire bellica; E' come dire guancialicuscini; Assimilare come spugne; Folli o morbose; Il morbo degli sportivi; Ossessione morbosa; Agente patogeno causa del morbo della mucca pazza; C'è quello di Parkinson