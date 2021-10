La definizione e la soluzione di: Scuola per ufficiali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ACCADEMIA

Curiosità/Significato su: Scuola per ufficiali

Altre definizioni con scuola; ufficiali; Ha sprecato un anno di scuola; La scuola più facile; Amiche di scuola; Una scuola media superiore; Così erano chiamati gli ufficiali giudiziari addetti alla notifica di atti; Pubblici ufficiali medievali; In politica, chi diffonde i comunicati ufficiali; Iscritto nei registri ufficiali di rilevazione; Ultime Definizioni