La definizione e la soluzione di: E’ ritratto con Gesù Bambino in dipinti di Leonardo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : SAN GIOVANNINO

Curiosità/Significato su: E' ritratto con Gesu Bambino in dipinti di Leonardo

Il capitano di ventura ritratto da Simone Martini in un affresco del Palazzo Pubblico di Siena; Un ritratto vivente; Nel suo ritratto ha un enigmatico sorriso; Un bovino ritratto nei graffiti preistorici; Furono crocifissi ai lati di Gesù; La lingua che era parlata da Gesù; Il discepolo di Gesù che ridiede la vista a san Paolo; Le monete d'una parabola di Gesù; Non è più un bambino; Bambino in letteratura; Con bambino in un quadro di Amedeo Modigliani; Relativo al complesso freudiano del bambino; Dipinti o fotografie che raffigurano persone; Può attorniare foto e dipinti; I dipinti sulle facciate degli edifici; Tra i vizi dipinti da Giotto per gli Scrovegni; Io per Leonardo; Quello di Leonardo è a Milano; La Lisa dipinta da Leonardo; Il fiore il cui nome è un anagramma di Leonardo;