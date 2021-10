La definizione e la soluzione di: Ha ricevuto l’Oscar per La vita è bella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BENIGNI

Curiosità/Significato su: Ha ricevuto l’Oscar per La vita e bella

Altre definizioni con ricevuto; l’oscar; vita; bella; Un calciatore che ha ricevuto troppi gialli; Il reo che ha ricevuto un atto di clemenza; Che non ha ricevuto attenzione; L'ha ricevuto chi è andato a sbattere; Candidato per ben otto volte all’Oscar, ne ha vinti due; Invita a scegliere; Il celebre compositore delle colonne sonore de Il padrino e La dolce vita; Fanno scomoda la vita; Così sono i compagni... da evitare; Bella che fu rapita; Bella villetta rustica; Danzatrice spagnola che era detta la Bella; Il Mirabella conduttore; Ultime Definizioni