La definizione e la soluzione di: Ha ospitato le Olimpiadi del 2000, in Australia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SYDNEY

La sensazione di comodità gradita da chi è ospitato; L'Algeria alle Olimpiadi; Vi si sono tenute le Olimpiadi Invernali nel 1972; Inizio di Olimpiadi; Passa tra due Olimpiadi; Il ministero diretto da Umberto Veronesi nel 2000; Nel 2030 lo saranno i nati nel 2000; Nel 2016 i nati nel 2000; Il mondo in un programma di Licia Colò su TV2000; Un grazioso marsupiale australiano; Il loro Mar è tra Australia e Nuova Caledonia; È dei misteri in un horror australiano; Anne __, famosa fotografa australiana di neonati