La definizione e la soluzione di: I mezzi bellici per scoraggiare gli eventuali aggressori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : DETERRENTI

Altre definizioni con mezzi; bellici; scoraggiare; eventuali; aggressori; Un museo di mezzi bellici; Riscalda i tramezzini; Una strada da mezzi pesanti; Nota stazione romana chiaramente: senza mezzi __; Un museo di mezzi bellici; Complesso degli strumenti bellici di una nazione; Mezzi bellici; Il Bellicini che fu capo del Clan dei Marsigliesi; Si installa per scoraggiare i ladri d'auto; Introduce un’eventualità; Esame che scopre eventuali anticorpi della rosolia; Nell'eventualità che; Un’avvertenza contro eventuali reclami nei siti Web; Ultime Definizioni