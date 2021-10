La definizione e la soluzione di: Essere in possesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AVERE

Curiosità/Significato su: Essere in possesso

Altre definizioni con essere; possesso; Può essere profondo, leggero, pesante; Può essere una retta; Può essere transitivo; Può essere diplomatica; Presa di possesso; Essere in possesso di qualcosa sistemare; E' in possesso di un primato; Molestia arrecata al possessore di una cosa impedendogliene il godimento; Ultime Definizioni