Il disinfettante usato in piscina

Soluzione 5 lettere : CLORO

Altre definizioni con disinfettante; usato; piscina; Disinfettante dall’odore penetrante; Il disinfettante nelle piscine; Gas disinfettante; Disinfettante per piscine; Carattere molto usato anche nei computer; Strumento usato per fare matasse; Detergente usato in cucina; Un metallo usato, come il nichel, per rivestimenti; Si pratica in piscina; Buttarsi in piscina dal trampolino; Una donna in piscina; Fa pedalare in piscina; Ultime Definizioni