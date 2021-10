La definizione e la soluzione di: Cambiano un venne in serpe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : SP

Altre definizioni con cambiano; venne; serpe; Se lo scambiano istintivamente i bambini; Cambiano i tordi in corvi; Cambiano i forti in furbi; Cambiano bagni in laghi; Lo divenne Liszt; Venne promulgato il 4 marzo 1848; L'anno in cui Carlo Magno venne incoronato imperatore da papa Leone III; Venne donata con l'oro e con l'incenso; Esercizi da uomo-serpente; E' abile... con i serpenti; Un animale come il serpente; Grosso serpente che stritola;