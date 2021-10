La definizione e la soluzione di: In Austria, dopo Vienna e Graz c’è... Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LINZ

Curiosità/Significato su: In Austria, dopo Vienna e Graz c’e..

Altre definizioni con austria; dopo; vienna; graz; Julius, cancelliere austriaco dal 1953 al 1961; Il feldmarescialo austriaco vincitore della I guerra d'indipendenza; La capitale austriaca; Insaccato tipico di Austria e Germania; Sbocca dopo Pisa; Un dopocena fra amici; L’affanno dopo una lunga corsa; Un numero dopo la virgola; Famoso parco di Vienna; Parco di Vienna; La band inglese di Vienna e Lament; Europei di Vienna e Salisburgo; Il grazie di monsieur; Un grazioso marsupiale australiano; Uno strumento, tipo la campana, che suona grazie alla vibrazione del suo corpo; Brutta e sgraziata; Ultime Definizioni