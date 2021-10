La definizione e la soluzione di: Vi atterrano molti che vanno in Sardegna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ELMAS

E' qui che molti si vedono; Alfredo, ciclista che vinse molti Giri d'Italia; La Marple di molti romanzi di Agatha Christie; Molti stranieri ne masticano un po'; Vanno in chiesa... soltanto per visitarla; Vanno in forno con ragù e besciamella; Vanno al bersaglio; Vanno su e giù per i campi; Lo sono la Sardegna e la Sicilia; Celebre località balneare del basso Sulcis, in Sardegna; Un capo della Sardegna; Capoluogo della Sardegna;