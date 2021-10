La definizione e la soluzione di: Un mezzo di trasporto in alta montagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : TELEFERICA

Altre definizioni con mezzo; trasporto; alta; montagna; Non si può fare a mezzogiorno; Un mezzo di risalita per sciatori; Un mezzo per viaggiare; Attraversare in mezzo; Prezzo per il trasporto di merci; Navi per il trasporto di certi frutti tropicali; Recipienti di pelle per il trasporto d'acqua; Mezzo di trasporto del folclore siciliano; Tabernacolo che sovrasta l'altare; La cima più alta delle Alpi; Ci va l'apparecchio che salta; Altamente elogiativo; Associa appassionati di montagna; Bei galli di montagna; La montagna più alta delle Alpi Cozie; In un brano, quello di fiori veniva dalla montagna; Ultime Definizioni