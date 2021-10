La definizione e la soluzione di: Si trovano in corrispondenza dei reni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LOMBI

Altre definizioni con trovano; corrispondenza; reni; Che si trovano davanti; Vi si trovano i muscoli deltoidi e bicipiti; Si trovano nelle auto e nelle banche; Vi si trovano le isole greche; Acquisto per corrispondenza; Nella corrispondenza si indica con c; Bordo di un vestito in corrispondenza della spalla; La facoltà di rendere l'acquisto fatto per corrispondenza; Gozzoviglia senza freni; Un incidente fra due treni; Scrisse L'uomo che guardava passare i treni nome e cognome; Misura per terreni;