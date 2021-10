La definizione e la soluzione di: Tipo di esame per valutare la qualità dei cibi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : ORGANOLETTICO

Curiosità/Significato su: Tipo di esame per valutare la qualita dei cibi

Altre definizioni con tipo; esame; valutare; qualità; cibi; Un tipo di angolo; Tipo di musica moderna; Un tipo di giostra; Un tipo di whisky; Accettati a seguire un corso o a svolgere un esame; Sottoporre a esame medico obiettivo; Esame che ispeziona il canale uditivo; Preso in esame per determinare il valore economico; Sottovalutare, non apprezzare; Non andrebbero considerate per valutare i libri; ldeò una scala per valutare i terremoti; Anagramma di valutare che rima con usura; Qualità di ciò che non avviene nel medesimo tempo; La qualità visibile e tattile di una superficie; Dottrina religiosa che attribuisce qualità divine a oggetti; La qualità a cui si aspira; Rendersi irriconoscibili; Le forniscono i cibi; Un indicibile tormento; Ama i cibi prelibati; Ultime Definizioni