La definizione e la soluzione di: In quelli balneari ci sono le cabine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : STABILIMENTI

Curiosità/Significato su: In quelli balneari ci sono le cabine

Altre definizioni con quelli; balneari; sono; cabine; In Cina si mangiano quelli di rondine; Quelli di luna sono momenti difficili; Quelli minerali sono disciolti nell’acqua; Quelli di spirito divertono; Nelle stazioni balneari vigila il mare e soccorre; Lo sono calcio, fosforo e magnesio; Lo sono anche mole e candela; Possono essere a corona; Sono abilitatí a guidare un aeromobile; Accomunano certe cabine di navi e vagoni di treni; Il finestrino delle cabine; Si usava per telefonare nelle cabine; Ha le cabine in montagna; Ultime Definizioni