La definizione e la soluzione di: Invito che non ammette obiezioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ULTIMATUM

Altre definizioni con invito; ammette; obiezioni; Rifiutare un invito... o un verbo; Può esserlo un invito... o un verbo; Un invito dei videogiochi da bar: __ coin ing; Un invito a sbrigarsi; Regime che non ammette opposizione; Il religioso o il politico che non ammette eccezioni; Non le ammette... chi non accetta il confronto; Ammettere la colpa e chiedere scusa; Ultime Definizioni