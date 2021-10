La definizione e la soluzione di: Come una superficie che evita... cadute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : ANTISCIVOLO

Curiosità/Significato su: Come una superficie che evita... cadute

Altre definizioni con come; superficie; evita; cadute; Ha come protagonista un solo personaggio; Ci mostra come siamo; Un piatto come la ribollita toscana; Uno scrittore come Robecchi e Malvaldi; La qualità visibile e tattile di una superficie; Lacerazione prodottasi in una superficie; Misura di superficie latina di circa 2500 mq; La provincia italiana più grande per superficie; Allontanato, evitato; Bocconi da evitare; Detto di vie che è preferibile evitare; Li evita il laborioso; Narrazioni, racconti vicende accadute o inventate; Sostegno che evita cadute da balconi e terrazze; Cadute causate da disfacimenti; Avvenute, accadute; Ultime Definizioni