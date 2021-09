La definizione e la soluzione di: Lo sono gli Statunitensi per antonomasia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AMERICANI

Curiosità/Significato su: Lo sono gli Statunitensi per antonomasia

Altre definizioni con sono; statunitensi; antonomasia; Sono concitati nelle voci che discutono; Lo sono i libri e i film noiosi; IO. Sono uguali nella scansione; Sono bianche nei cori infantili; I piedi dei poliziotti... per gli statunitensi; Il delicato topo che vive nei deserti statunitensi; Truppe statunitensi da sbarco; Molti Statunitensi lo mettono nel loro whisky; Animali preistorici per antonomasia; Lo street food romagnolo per antonomasia; L'orologio preciso per antonomasia; Canide approfittatore e razziatore per antonomasia; Ultime Definizioni