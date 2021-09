La definizione e la soluzione di: Il recipiente russo per il tè. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SAMOVAR

Curiosità/Significato su: Il recipiente russo per il te

Altre definizioni con recipiente; russo; Recipiente realizzato con una pele intera; Mettere in un recipiente; Riversare un liquido da un recipiente a un altro; In veneto, recipiente per conservare le anguille; Ostrava è una città ceca, Saratov un grande porto russo; Scienziato russo che usava cani per esperimenti; Lago russo lungo 210 km e largo 130 km; Freddo generale russo... che sconfisse Napoleone;