La definizione e la soluzione di: Permette di agire per un'altra persona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DELEGA

Altre definizioni con permette; agire; altra; persona; Dispositivo che, nei tablet di prima generazione, permetteva d'interfacciarsi con i software applicativi; Permette di effettuare ricerche subacquee; Permette la lettura di un messaggio segreto; Permette di smorzare l'intensità di una lampadina; Fare __, non agire; Agire per chi ha bisogno; Lo è un uomo che sa reagire; Reagire... come una molla; Precede l'altra; Andare insieme ad un'altra persona; Altra sigla della CEE; La metà di un’altra metà; E' imbottita di effetti personali; Il Ventura impersonato da Jim Carrey; Personaggi fantascientifici; Personal Computer; Ultime Definizioni