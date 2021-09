La definizione e la soluzione di: Parola usata in modo figurato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 18 lettere : METAFORA | TRASALITO

Curiosità/Significato su: Parola usata in modo figurato

Altre definizioni con parola; usata; modo; figurato; E' l'ultima parola di... mademoiselle!; La prima parola di risposta al telefono; Fine, conclusione parola, espressione; Parola chiave nel linguaggio web ing; Tipo di pietra scistosa usata per fabbricare recipienti; Vende roba usata; La fibra usata nel campo delle comunicazioni oggi; L'erba col bulbo... usata per condire; Un modo di camminare; Un modo di dire Evviva; Condizione di chi lavora in modo instabile; Che oppongono resistenza... in modo insolito; Nato a Roma il 10 ottobre 1964, il compositore e musicista raffigurato nella foto è figlio d'arte e, come il compianto padre, è autore di colonne sonore; In senso figurato, il momento culminante; Capaci di recare estremo danno... anche figurato; Ci si cade in senso figurato nei momenti disperati; Ultime Definizioni