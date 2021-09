La definizione e la soluzione di: Non le hanno gli sgabelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SPALLIERE

Curiosità/Significato su: Non le hanno gli sgabelli

Altre definizioni con hanno; sgabelli; Hanno corna a pala; Hanno un taglio in testa; Hanno sei zeri; Le hanno cervi e alci; Possono esserlo sedie, porte, sgabelli..; Sgabelli particolarmente imponenti e solenni; Ha alti sgabelli per i clienti; Ultime Definizioni