La definizione e la soluzione di: La nave la tiene in acqua.

Soluzione 6 lettere : CARENA

Altre definizioni con nave; tiene; acqua; L'equipaggio di una nave; Una nave da guerra; La via seguita dalla nave; Parte alta di una nave; Si ottiene sterilizzando; Si tiene sospeso in acqua; Non ne contiene il biodiesel; Sostiene enormi spese; Una acqua frizzante; Specchio d'acqua per l'ormeggio di grandi navi; Si tiene sospeso in acqua; Privo di acqua o di sentimenti; Ultime Definizioni