La definizione e la soluzione di: L'elemento d'una costruzione non a fini ornamentali.

Soluzione 11 lettere : STRUTTURALE

Altre definizioni con elemento; d’una; costruzione; fini; ornamentali; Elemento di certe frasi; Un elemento vitale per animali e vegetali; L'elemento con simbolo Pb... di molte pallottole; Elemento verticale di sostegno a luci o comandi; Le monete d’una parabola di Gesù; Le estremità d’una corda; Vale meno d’una scala; Le piante d’una... esclamazione; Costruzione provvisoria; Costruzione sotterranea dell'antichità; Tipica costruzione sacra buddista; Un errore di costruzione di un videogioco ing; Granoturco, orzo e affini; I confini di Memphis; Confini di Turkestan; Confini di Laos; Allacciature ornamentali; Piante ornamentali... etimologicamente salutari; Vasi ornamentali; Gingilli ornamentali che pendono da una catenella; Ultime Definizioni