La definizione e la soluzione di: Lo iniettano i chirurghi estetici per certe protesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SILICONE

Altre definizioni con iniettano; chirurghi; estetici; certe; protesi; Lo iniettano i chirurghi estetici; Cuciture da chirurghi; __e Damiano, i patroni dei chirurghi; Li indossano chimici e chirurghi; Li fanno i matematici e li estraggono i chirurghi; Aggiungere elementi estetici all'essenziale; Residui antiestetici e poco igienici; La luce di certi trattamenti estetici; Trattamenti estetici con la melma; Così è il fondo di certe bottiglie; Completa certe agende; L'hanno certe radioline; Caratterizza certe poesie dense di sentimento; Metallo usato per costruire protesi leggere; Protesi odontoiatriche; Una protesi che si mette in bocca per masticare; Un creatore di protesi e di strumenti medicali; Ultime Definizioni