La definizione e la soluzione di: Hanno un taglio in testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : VITI

Curiosità/Significato su: Hanno un taglio in testa

Altre definizioni con hanno; taglio; testa; Hanno sei zeri; Le hanno cervi e alci; L'hanno certe radioline; Hanno il municipio in Campidoglio; Maestro di taglio; Il taglio... degli Inglesi; Tra gli ortaggi può essere rapa o da taglio; Taglio magro di carne bovina simile al filetto; Una testa coronata; Ronza... sulla testa; Beneficiano di particolari disposizioni testamentarie; Legato testamentario; Ultime Definizioni