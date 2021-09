La definizione e la soluzione di: Gareggiano in più discipline. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ATLETI

Curiosità/Significato su: Gareggiano in piu discipline

Altre definizioni con gareggiano; discipline; Gareggiano correndo; Gareggiano in acqua; Ragazze che gareggiano nella stessa squadra; Gareggiano col bilanciere; L'insieme delle discipline della giurisprudenza; Discipline scolastiche; Assieme al quadrivio sono discipline di studio; Sportivi che praticano dieci discipline insieme; Ultime Definizioni