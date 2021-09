La definizione e la soluzione di: Frutta che non si sbuccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : UVA

Curiosità/Significato su: Frutta che non si sbuccia

23di Cremona: è frutta candita e senape; Caramelle fruttate a pallina vendute in farmacia; Ci sono quelle di frutta... e delle offerte; Si acquistano in un negozio di frutta e verdura; Si sbuccia facilmente; Frutti gialli allungati e ricurvi che si sbucciano; Termine tecnico per una sbucciatura della pelle; E' facile da sbucciare;