La definizione e la soluzione di: Il capitano di ventura ritratto da Simone Martini in un affresco del Palazzo Pubblico di Siena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 20 lettere : GUIDO RICCO DA FOGLIANO

Curiosità/Significato su: Il capitano di ventura ritratto da Simone Martini in un affresco del Palazzo Pubblico di Siena

Altre definizioni con capitano; ventura; ritratto; simone; martini; affresco; palazzo; Grane che capitano; E' agli ordini d'un capitano; Lo è sia un capitano che un maggiore; Il nome di Totti, ex capitano della Roma; Il padre del signor Bonaventura; Tragedia, sventura; Kolossal catastrofico del 1972: L'avventura del __; Il compianto Ventura sassofonista; Un ritratto vivente; Nel suo ritratto ha un enigmatico sorriso; Un bovino ritratto nei graffiti preistorici; Un ritratto che fa ridere; Con le fiamme in un programma TV di Simone Rugiati; Il Simone pallavolista argento a Rio 2016; Un brano di Simone Cristicchi: Ti __ una rosa; Lo è Una donna in un libro di Simone de Beauvoir; Slogan: No Martini, no __; Almeno tu nell'__, cantava Mia Martini; Il Martini con gin e vermouth; Le iniziali del cardinale Martini; L'artista dell'affresco il Bacio di Giuda; Quello di Borgo è un affresco di Raffaello; Il suo Trionfo è un affresco di Raffaello del 1512; In un affresco di Michelangelo c'è quella di Adamo; Un grandioso palazzo presso Madrid; Ha un posto a palazzo Madama abbreviazione; A Madrid la sua cattedrale affianca Palazzo Reale; Fu residenza dei Dalai Lama: Palazzo del __; Ultime Definizioni