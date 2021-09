La definizione e la soluzione di: Un calciatore in panchina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RISERVA

Curiosità/Significato su: Un calciatore in panchina

Altre definizioni con calciatore; panchina; Un colpo che indolenzisce il calciatore; Il Van Basten ex-calciatore; Traversone di calciatore; Quella del calciatore si incolla sull'album; Proprietari di attività... che non fanno panchina; Va in panchina a Roma abbr. Mou; Un calciatore seduto in panchina; I dubbi... tenuti in panchina!; Ultime Definizioni