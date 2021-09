La definizione e la soluzione di: Le anguille per Natale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CAPITONI

Curiosità/Significato su: Le anguille per Natale

Altre definizioni con anguille; natale; In veneto, recipiente per conservare le anguille; Le anguille tipiche dei pranzi natalizi campani; Sono rinomate per gli allevamenti delle anguille; La città natale di Toscanini; Boschi che si ripopolano poco dopo Natale; La stagione col Natale; Il mese di Natale; Ultime Definizioni