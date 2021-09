La definizione e la soluzione di: Andato in stile antico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ITO

Altre definizioni con andato; stile; antico; Andato; Una volta andato in pensione è tornato nella natia Otranto; La trascuratezza tipica del trasandato; Così è detto un grosso e malandato natante; Uno stile jazzistico; Discorso ostile; Quello romano è uno stile architettonico diffusosi negli Anni 20; Uno stile ornamentale; Antico altare; Antico altare per sacrifici; Antico abitante della Beozia; Antico capo militare e civile cosacco;