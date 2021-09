La definizione e la soluzione di: Supporto per palline da golf. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TEE

Altre definizioni con supporto; palline; golf; Supporto per annotare gli impegni giornalieri; La dimensione di un supporto; Un tessuto di supporto per il punto croce; Supporto piatto e ampio spesso metallico; Palline fritte ricoperte di miele del sud Italia; Gioco a squadre in cui ci si spara palline di vernice; Il gioco in cui si usano le palline più leggere; Le palline di certi tessuti; Città e golfo nordafricani; Capo di abbigliamento femminile formato da due golfini di uguale fattura e colore; In essa finisce la pallina del golf; Il chiodino per la pallina da golf;