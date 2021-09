La definizione e la soluzione di: Materia prima per libri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CARTA

Curiosità/Significato su: Materia prima per libri

Altre definizioni con materia; prima; libri; Materiale per imballaggi; Pregiata materia per statuette e stoviglie; Carente in qualche materia; Materiale naturale per ceste e scope; Voltare dopo la prima; Prima di lunedì e sabato; Dispositivo che, nei tablet di prima generazione, permetteva d'interfacciarsi con i software applicativi; Prima e terza di sedici; Ambienti naturali in equilibrio biologico; Ci sta in equilibrio il pappagallo; Recensisce film, libri, arte..; I circensi molto agili e dal grande equilibrio; Ultime Definizioni