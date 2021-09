La definizione e la soluzione di: Un torneo sportivo per professionisti e dilettanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OPEN

Curiosità/Significato su: Un torneo sportivo per professionisti e dilettanti

Altre definizioni con torneo; sportivo; professionisti; dilettanti; L'ultima del torneo Sei nazioni lo vince di legno; _ 1000: torneo di tennis; Videogame su un brutale torneo di arti marziali; La sua giostra è un antico torneo equestre aretino; Lo sportivo che scende a rete; Un angolo sportivo; Lo era Tom Cruise in un film sportivo del 1983; La C dell'acronimo sportivo CONI; Professionisti come chitarristi e pianisti; I professionisti della transumanza; Sono 17 per i pugili professionisti; Medici, professionisti delle cure; Lo esercitano professionisti e dilettanti; Gare aperte a dilettanti e professionisti; Torneo canoro per dilettanti; Si dice di una gara sportiva aperta sia ai professionisti sia ai dilettanti; Ultime Definizioni