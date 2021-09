La definizione e la soluzione di: Sostanza chimica per tessuti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : APPRETTO

Curiosità/Significato su: Sostanza chimica per tessuti

Altre definizioni con sostanza; chimica; tessuti; Una sostanza azotata basica come la caffeina; Sostanza esplosiva dalla formula H2C2; Sostanza che dà il nome a una commedia di Alfieri; Sostanza oleosa colorante composta da bixina; II sodio in chimica; Suffisso in chimica; In chimica può essere atomico o molecolare; Il Linus premio Nobel per la chimica e per la pace; Tessuti che non coprono; Raffinati tessuti ricamati da parete; Tessuti d'origine animale a scopo di trappola; Sostanza usata per migliorare i tessuti;