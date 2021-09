La definizione e la soluzione di: Condizione di chi lavora in modo instabile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : PRECARIETÀ

Curiosità/Significato su: Condizione di chi lavora in modo instabile

Altre definizioni con condizione; lavora; modo; instabile; Tenere in condizione di sottomissione o sovrastare; Lo è una condizione di degrado e vergogna; Condizione di chi si trovava in uno stalag; Condizione che dà inizio alla combustione; Vi lavorano i cowboy; Pelle di ovino lavorata; Si acquista lavorando; Lavora a una catena; Che oppongono resistenza... in modo insolito; I pomodori in scatola; Malvagio in modo subdolo; Pomodori a fette con basilico e mozzarella; Lo è un titolo dal valore instabile e fluttuante; Instabile come un lunatico; Parecchio instabile, come un passo incerto; Come un tempo... instabile; Ultime Definizioni