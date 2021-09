La definizione e la soluzione di: Che oppongono resistenza... in modo insolito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : RECALCITRANTI

Altre definizioni con oppongono; resistenza; modo; insolito; Così sono le persone che si oppongono a qualcosa; Si oppongono alle precoci; Si oppongono ai vizi; Si oppongono ai difetti; Resistenza di un corpo a flessione o deformazione; Misura la resistenza elettrica; Sostegno che aumenta la stabilità o la resistenza; Dà resistenzaa alle pelli; I pomodori in scatola; Malvagio in modo subdolo; Pomodori a fette con basilico e mozzarella; Una salsa di pomodoro; Un insolito e aulico... cervello; Basso in modo insolito; Insolito, fuori del comune; Insolito, singolare;